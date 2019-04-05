Мужчина из Австралии сжег язык энергетиками

Как сообщает Pora.Ru, учитель из Австралии Дэн Ройалс опубликовал в социальных сетях фотографию своего обожженного и покрытого язвами языка, пострадавшего от чрезмерного употребления энергетиков.

Как убеждает Ройалс, он регулярно следит за здоровьем и состоянием своей полости рта. Но его погубила одержимость энергетическими напитками. Мужчина посетил своего врача, и он заявил, что такие повреждения появились в результате ежедневного употребления энергетических напитков содержащих большое количество кислоты и сахара.

Кроме пагубной привычки пить энергетики, мужчина еще и курит, но вредное влияние табака на состояние языка не признает. Ройалс призвал пользователей Сети не употреблять энергетические напитки в большом количестве ради своего здоровья и написал: "Посмотрите на мой язык и представьте, что они делают с внутренними органами".

Сейчас мужчина сожалеет о том, что каждый день на протяжении длительного времени пил по пять-шесть банок энергетических напитков, пока они не разъели поверхность его языка до образования язв.

Ранее Pora. ru рассказала, как энергетики влияют на организм человека. Употребление этих напитков строго ограничено в целях сохранения здоровья. Не рекомендуется пить более двух банок в день, иначе это может вызвать повышение давления или поднять уровень сахара в крови, ведь каждая банка содержит около 58 граммов сахара.

Кофеин, который находится в составе напитков, способен истощить нервную систему. Кроме того, он может вызвать привыкание.

Иногда употребление энергетиков приводит к учащению биения сердца или аритмии. Сверхнормы напитков влекут за собой побочные эффекты в виде нервных заболеваний, депрессии и тахикардии.

Фото: Vse42. ru