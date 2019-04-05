На судостроительном заводе "Северная верфь" начали строительство третьего ярусолова-процессора "Гандвик" по проекту МТ1112XL для компании "Вирма".
Как рассказывает Poplawok.ru, как и его родные братья "Гандвик-1" и "Гандвик-2", новое судно будет иметь следующие параметры: в длину — 59 метров, в ширину — 13, водоизмещение 2,2 тысячи тонн.
Судно сможет находиться в море без дозаправки около 45 дней и перерабатывать не менее 30 тонн рыбы в сутки. "Гандвик-3" будет ловить треску и пикшу в северной Атлантике.
Всего на строительной площадке "Северной верфи" строится четыре судна по проекту МТ1112XL. Три будут работать рыболовецкой компании "Вирма", один — в ООО "Глобус".
Фото: Форпост Северо-Запад
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