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Теперь Он - Она! Молодой копейчанин получил документ о том, что он девушка

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  • сегодня в 17:46

Теперь Он - Она! Молодой копейчанин получил документ о том, что он девушка

Молодой уроженец города Копейска в Челябинской области получил документы на женское имя, потому что теперь он девушка.

Случается, что по каким-то генетическим причудам человек от рождения получает не тот пол, к которому он себя причисляет по внутренним ощущениям. Кто-то живет в "чужом теле" всю свою жизнь, но некоторые отваживаются пойти наперекор принятым в социуме нормам и решаются на операцию по смене пола, пишет сайт GT.

Кроме трудной и дорогостоящей операции трансгендерам приходится пройти подготовительную гормональную терапию, а после операции еще и реабилитационную программу. Особенно трудно перевоплотиться из мужчины в женщину, чем наоборот.

Только операции по смене пола недостаточно. Чтобы трансгендеру официально изменили половую принадлежность, он должен получить новые документы — свидетельство о рождении и паспорт. "Раньше для того, чтобы официально сменить пол, нужно было обращаться в суд. И там доказывать свое право на новые документы, — говорит Татьяна Мукаева, начальник отдела ЗАГС администрации Копейского городского округа. — Но с 2018-го года утвердили форму и порядок выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. При наличии справки об изменении пола можно обратиться в ЗАГС для получения новых документов".

Справку об изменении пола можно получить только при наличии заключения трех специалистов — психолога, психиатра и сексолога. Ясно, что оформление документов занимает время и стоит большого количества нервных клеток. Тем не менее, желающих сменить пол это не останавливает. Интересно, что, по данным Проекта правовой помощи, сегодня в нашей стране больше трансгендерных мужчин, т. е. тех, людей женского пола по рождению, желающих получить мужской паспорт, чем трансгендерных женщин.

Фото: Мега-Урал

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