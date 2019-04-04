Теперь Он - Она! Молодой копейчанин получил документ о том, что он девушка

Молодой уроженец города Копейска в Челябинской области получил документы на женское имя, потому что теперь он девушка.
Случается, что по каким-то генетическим причудам человек от рождения получает не тот пол, к которому он себя причисляет по внутренним ощущениям. Кто-то живет в "чужом теле" всю свою жизнь, но некоторые отваживаются пойти наперекор принятым в социуме нормам и решаются на операцию по смене пола, пишет сайт GT.
Кроме трудной и дорогостоящей операции трансгендерам приходится пройти подготовительную гормональную терапию, а после операции еще и реабилитационную программу. Особенно трудно перевоплотиться из мужчины в женщину, чем наоборот.
Только операции по смене пола недостаточно. Чтобы трансгендеру официально изменили половую принадлежность, он должен получить новые документы — свидетельство о рождении и паспорт. "Раньше для того, чтобы официально сменить пол, нужно было обращаться в суд. И там доказывать свое право на новые документы, — говорит Татьяна Мукаева, начальник отдела ЗАГС администрации Копейского городского округа. — Но с 2018-го года утвердили форму и порядок выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. При наличии справки об изменении пола можно обратиться в ЗАГС для получения новых документов".
Справку об изменении пола можно получить только при наличии заключения трех специалистов — психолога, психиатра и сексолога. Ясно, что оформление документов занимает время и стоит большого количества нервных клеток. Тем не менее, желающих сменить пол это не останавливает. Интересно, что, по данным Проекта правовой помощи, сегодня в нашей стране больше трансгендерных мужчин, т. е. тех, людей женского пола по рождению, желающих получить мужской паспорт, чем трансгендерных женщин.
Фото: Мега-Урал
Читайте также:
Трансгендеры и транссексуалы: в чем разница?
Трансгендер стал победителем женских велогонок
Транссексуал вернулся к своему первичному полу из-за большой любви
Разъяренный гусь нападает на испуганную женщину за попытку пройти через "свою" парковку
Злой гусь угрожал женщине, которая пыталась пройти через парковку.
На модные товары в Китае упали цены
Теперь с первого апреля предметы роскоши, а также вещи модных брендов можно будет купить дешевле. Также цены снизились на премиальные машины. И все это в результате того, что НДС в Китае стал ниже.
Сенегальцы увидели Калугу в клипе земляка
Рэп-музыкант из Сенегала презентовал свой новый клип. Артист Pul Art Bi снял видео на песню Red Zone в Калуге.
Стали известны претенденты на роль Джеймса Бонда
Продюсеры бондианы рассказали о главных претендентах на 26-ю и дальнейшие серии известной киноновеллы. Сейчас выбор стоит между двумя сериальными актерами. Звезды «Чужестранки» и «Игры престолов» поборются между собой за 007.