Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничным

Министерство финансов России выступило с инициативой о внесении правок в Налоговый кодекс. Конкретно, предлагается дополнить документ 5-ю новыми главами, считают представители ведомства.

Предусматривается, что изменения коснутся экологического налога, утилизационного сбора, сбора с пользователей автодорог. Также они затронут налог с компаний, предоставляющих услуги связи, и гостиничного сбора.

Отмечается, что ведомство предложило заменить действующий ныне курортный сбор гостиничным. В настоящее время первый распространяется на четыре региона страны, напоминает moneytimes.ru.

Как указывается в проекте соответствующих поправок к Налоговому кодексу, платить новый сбор обяжут компании и граждан, предоставляющих временное жилье. Также в документе говорится, что Минфин работал над этим проектом более года.

По словам экспертов, тот факт, что в налоговый кодекс войдут неналоговые платежи, означает, что при их неуплате будет наступать уголовная ответственность.

А ранее ряд СМИ сообщали, что глава Якутии Айсен Николаев поручил местному правительству подготовку законопроекта об обнулении некоторых налогов для жителей арктических территорий субъекта.

Фото: ЯСИА

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