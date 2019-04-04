На смену бумажным СНИЛС в России пришли электронные документы

Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования в России остались в прошлом, теперь соответствующая информация будет храниться в электронном формате. Отмечается, что это изменение никак не отразится на пенсионном обеспечении.

Теперь страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в автоматическом режиме будет присваиваться для каждого застрахованного или зарегистрированного лица. Он станет полноценным идентификатором личности гражданина при получении государственных или муниципальных услуг, пишет moneytimes.ru.

При этом карточки СНИЛС зеленого цвета, выданные ранее, сохранят свое, но их обмен не потребуется. Кроме этого, возможно будет получение документа, подтверждающего регистрацию, причем как в виде бумаги, так и в электронном формате, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Ранее ряд источников писали, что в нашей стране разрабатывается мобильное приложение для документов российского гражданина. Известно. Что этот проект заинтересовал правительство. По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, сейчас изучаются детали.

Как отметил чиновник, граждане России смогут официально предъявлять паспорт для получения любой услуги как в государственных учреждениях, так и в частных компаниях. В дальнейшем в приложение можно будет вносить сведения и о других важных документах, таких как водительское удостоверение, военный билет и ИНН.

Фото: mayak-74.ru

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