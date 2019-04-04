Пенсионеры России получат доплаты сверх минимума: Путин подписал закон

В среднем, доплаты составят 1 тысячу рублей. В некоторых регионах России власти искусственно занижали размер прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста.

Что касается натуральной величины выплат, изменение их объема будет зависеть от конкретного региона страны и действующих в нем параметров. В среднем, увеличение социальной пенсии по старости составит 182 рубля. В итоге, средний размер пенсионной выплаты достигнет 9 266 рублей в месяц.

Ранее представители Пенсионного фонда России (ПФР) поясняли, что индексация также коснется социальных пенсий для детей-инвалидов и инвалидов детства первой группы. Для данных граждан выплаты станут больше на 268 и 270 рублей соответственно. После повышений эти лица ежемесячно получат 13674 рубля и 13812 рублей в среднем по стране, сообщает moneytimes.ru.

Напомним, согласно актуальным российским законам, социальная пенсия полагается гражданам, достигшим пенсионного возраста, но по ряду причин не заработавших стажа для получения страховой пенсии. Помимо этого, право на получение социальной пенсии по старости есть у представителей малочисленных северных народов. Речь идет о мужчинах от 55 лет и женщинах от 50 лет. Еще социальные пенсии могут назначаться иностранным гражданам, а также не имеющим гражданства РФ лицам, постоянно проживающих на территории России в течение минимум 15 лет, при достижении ими пенсионного возраста.

Фото: Fitelife.ru

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