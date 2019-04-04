Ozon решился на ребрендинг: что сподвигло интернет-гигант на перемены

Популярный онлайн-гипермаркет России Ozon, один из лидеров рынка, заявил о начале масштабного ребрендинга. Теперь стиль магазина станет ярче и заметнее: на смену сдержанному синему цевету придет сочный оттенок. В Ozon его назвали digital blue. Во всех основных каналах ретейлера он используется наряду с совершенно новым для Ozon цветом — ярко-малиновом.

В последний раз обновление бренда производилось еще в 2014-м году, но тогда это событие прошло не слишком заметно. Используя яркие цвета, Ozon хочет привлечь внимание молодых потребителей. Логотип компании содержит тконтрастные формы, отражающие особенности бренда — его смелость, подвижность, современность, пишет moneytimes.ru.

По словам Марии Кутузовой, бренд-директора онлайн-магазина, компания не боится кардинальных перемен. Она подчеркнула, что Ozon разрушает привычные границы и создает новые продукты и пользовательский опыт.

Кроме этого, Кутузова пояснила, что новый стиль полноценно отражает идеологию компании. Речь идет о решимости, смелости, гибкости и стремлении изменить рынок онлайн-торговли. Также цель Ozon состоит в оперативном реагировании на желания клиентов, добавила бренд-директор.

Фото: vl.ru

Еще по теме:

Эксперты назвали самой прибыльной компанией 2018 года Saudi Aramco

Онлайн-магазин Ozon ввел подписку на бесплатную доставку

Роскачество определило лучшие приложения для покупок