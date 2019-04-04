Население России в 2018 году сократилось почти на 100 тысяч человек

О росте смертности в 32 регионах России по итогам прошлого года рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова, выступая на "правительственном часе" в Госдуме, сообщает Pora.ru.
По данным вице-премьера, в целом в 2018 году российское население уменьшилось на 99,7 тысяч человек, хотя, по словам Голиковой, в регионах есть ресурс для снижения смертности.
По словам вице-премьера, сельские жители все также умирают чаще, чем горожане (на целых 14%), и живут почти на два года меньше. Основной причиной такой ситуации чиновница назвала недоступность качественной медицинской помощи.
Согласно поставленной задаче президента страны, к концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет. Голикова считает, что для этого, прежде всего, необходимо добиться снижения смертности.
Вице-премьер убеждена, что обеспечение естественного роста населения за счет лишь стимулирования рождаемости невозможно. Поскольку в России слишком мало женщин репродуктивного возраста — не более 35 млн человек, они не смогут решить задачу исправления демографической ситуации. И количество женщин, способных рожать, неуклонно снижается.
"Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка 25-34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается", — подчеркнула Голикова. Вице-премьер призвала предусмотреть законодательные меры, чтобы дополнительно стимулировать первые рождения. Женщины не должны бояться рожать в молодом возрасте.
Голикова, обращаясь к депутатам, попросила отслеживать работу регионов по показателям смертности.
Фото: Sputnik.ru - Спутник
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