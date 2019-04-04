Башкирские медики, посмеявшиеся над своей зарплатой, уволились из роддома

Как сообщает сайт medpulse.ru, более 20 медицинских работников уволились по собственному желанию из единственного в Салавате роддома.

Заведующая акушерским отделением, сообщила, что в роддоме написали заявление об увольнении 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, два неонатолога из четырех.

Помимо низких заработных плат, причиной увольнения стала большая нагрузка, вследствие чего медработники лишены возможности качественно выполнять свои обязанности.

По словам акушера-гинеколога, Галины Дойниковой, ее участок в 2 раза больше положенной нормы, поэтому она не может пересмотреть всех больных с кистой или другими заболеваниями. У нее даже нет возможности принять всех тех, кто пришел на прием.

Медсестра Елена Шорохова рассказала, что с тех пор, как роддом оказался в частных руках, медработники потеряли все выслуги и стаж. Елена уточнила, что ее заработок составляет 14 000 в месяц.

На встрече коллектива роддома с Натальей Евдокимовой, членом президентского совета по правам человека, медработники засмеялись, когда директор их учреждения зачитала средние зарплаты в роддоме. Этот момент попал на видео, которое появилось в социальных сетях.

26 марта власти Башкирии заявили, что намерены разорвать концессионное соглашение с компанией "Генус", которой на 23 года был передан роддом в Салавате, потому что данная организация не выполняла свои обязательства о повышении заработной платы медицинским работникам. Наоборот, сотрудники роддома только потеряли в зарплате и лишились пенсионных гарантий.

Фото: Proufu.ru