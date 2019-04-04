Стали известны претенденты на роль Джеймса Бонда

Продюсеры бондианы рассказали о главных претендентах на 26-ю и дальнейшие серии известной киноновеллы. Сейчас выбор стоит между двумя сериальными актерами. Звезды "Чужестранки" и "Игры престолов" поборются между собой за 007.
В настоящее время роль Бонда надежно закреплена за Дэниелом Крейгом. Первый за всю историю проекта блондин не нравится фанатам, однако до 2020 года, когда выйдет 25-й, юбилейный фильм, он останется в строю. Новый артист в качестве обязательного условия своего участия должен иметь шотландские корни.
Долгое время в претенденты записывали всех молодых и известных, однако на этот раз фамилии кандидатов подтверждает издание DailyShow. Место прославленного агента займет либо Ричард Мэдден, либо Сэм Хьюэн. Сьемки в кино для участников сериальных проектов, — это как конфетка для ребенка. В настоящее время артисты заняты в съемках, однако подтвердили желание бросить все ради роли Бонда.
Фото: Marie Claire
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