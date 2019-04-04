ООН: более ста миллионов человек в мире испытывают "острый голод"

В прошлом году более ста миллионов человек в 53 странах испытали "острый голод". ООН предупреждает, что люди голодают, главным образом, из-за войн и климатических катастроф, а Африка является наиболее пострадавшим регионом. Почти две трети людей, подвергающихся риску голода, находятся всего в восьми странах, включая Нигерию и Сирию, пишет сайт "Главная тема".

В странах, находящихся на грани голода, до 80 процентов населения зависят от сельского хозяйства", говорится в докладе ООН. Они нуждаются как в чрезвычайной гуманитарной помощи для продовольствия, так и в мерах по развитию сельского хозяйства. Принятие большого количества беженцев также может создать проблемы с продовольственными ресурсами, говорится в отчете со ссылкой на Бангладеш, которая приняла более миллиона мусульман рохинья из Мьянмы и соседних стран раздираемой войной Сирии.

Но есть и позитивные новости: число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия в 2018 году, было ниже, чем в 2017 году, снизившись с 124 миллионов до 113 миллионов.

Фото: Aravot

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