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Разъяренный гусь нападает на испуганную женщину за попытку пройти через "свою" парковку

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  • сегодня в 13:23

Разъяренный гусь нападает на испуганную женщину за попытку пройти через "свою" парковку

Злой гусь угрожал женщине, которая пыталась пройти через парковку, где гнездятся она и ее партнер. Огромный канадский гусь сделал неспровоцированный выпад на женщину, когда она шла по парковке Университета Восточного Мичигана в Ипсиланти на прошлой неделе. Когда птица ударила ее, женщина попыталась пригнуться, чтобы укрыться, а потом бегала по кругу в отчаянной, но неудачной попытке стряхнуть существо.

Спустя несколько мгновений женщина, наконец, вырвалась из лап гуся, только для того, чтобы птица поднялась в воздух и снова опустилась на нее. В конце концов она избежала столкновения, не получив никакого серьезного вреда, сообщает сайт "Главная тема".

В настоящее время полиция выпустила видео, чтобы предупредить других остерегаться птицы. Представитель Департамента полиции Университета Восточного Мичигана сказал: "Остерегайтесь гуся! Пара гусей гнездится в северо-западной части Зелёного Лота. Пожалуйста, будьте осторожны."

Фото: k1025.com

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