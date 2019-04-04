Роботехнические соревнования школьников состоялись в Чите

В Чите 31 марта завершились первые в этом году роботехнические соревнования, которые были организованы образовательной программой "РобоНикель". В соревнованиях приняли участие 110 учащихся школ.
Школьники состязались в нескольких категориях, каждая из которых требовала времени на подготовку, глубоких знаний, креативного мышления, и все они могли бы лечь в основу процесса управления целого города или металлургического комбината, пишет Yoki.ru.
В трех категориях победили 22 участника, все они получили призы и сертификаты.
Эмоции, знания, опыт, которые получили ребята в соревнованиях, ни с чем нельзя сравнить. За время, которое было отведено, нужно было настроить робота для выполнения своей задачи, суметь загрузить нужную программу, проверить все ее варианты, чтобы на главном заезде робот не подвел.
Чита — первый город, в котором прошли соревнования "РобоНикель 2019", дальше по плану соревнования должны пройти в Норильске 6 и 7 апреля, Заполярном и Мончегорске 13 и 14 апреля.
Проект предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удалённых регионах России.
Фото: Dni24.ru
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