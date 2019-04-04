На модные товары в Китае упали цены

Теперь с первого апреля предметы роскоши, а также вещи модных брендов можно будет купить дешевле. Также цены снизились на премиальные машины. И все это в результате того, что НДС в Китае стал ниже.



Как сообщает GreatLove, также стало известно, что стоимость, например, айфона упала на 75 долларов, а модные товары от брендов премиум класса, таких как Louis Vuitton, Gucci и Hermes, стали дешевле на 3%.



Дело в том, что сторонние производители решили поддержать инициативу властей Китая и сделать рынок люксовых товаров более доступным. Аналитики подсчитали, что раньше обеспеченные китайцы покупали предметы европейской роскоши за рубежом. Тогда на заграничные поездки приходилось более половины продаж таких марок.



Сейчас же гораздо больше китайцев могут позволить себе качественные европейские бренды.



Ранее мы рассказывали, что выходят новые кроссовки Air Jordan. Ретро-дизайн дополнили новым высокотехнологичным материалом Flyknit. Это замечательная новость для любителей уличной моды.

Фото: New Retail

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