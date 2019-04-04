Эксперты назвали средний возраст молодых бизнесменов в России

Специалисты Российского центра содействия молодежному предпринимательству (ФГБУ "Роспредприниматель") установили средний возраст начинающих предпринимателей в нашей стране, который оказался равен 27-28 лет.
Как гласит статистика всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России", проведенного в 2018-м году, наиболее популярные направления бизнеса среди молодых людей — сфера услуг, производство и социальные виды деятельности.
Ранее некоторые издания сообщали, что в минувшем году в России свой бизнес зарегистрировали примерно 12 тысяч россиян, возраст которых не превысил 20 лет. В основном, это жители столицы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Челябинской области.
При этом самым молодым бизнесменом по информации на лето 2018 года стал 14-летний москвич. Молодой человек развивает свое дело в сфере дополнительного образования детей и взрослых, пишет moneytimes.ru.
Кроме этого, уточняется, что чаще всего в начале предпринимательской деятельности бизнесмены молодого возраста выбирают торговлю и услуги. По данным Федерального агентства по делам молодежи, бизнесом в России занимается около 4% молодого населения. Молодежь нередко останавливает свой выбор на развитии магазинов, салонов красоты, кофеен и пекарен, отмечают эксперты.
Фото: amic.ru
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