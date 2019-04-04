В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами

Как сообщает сайт Repairshome.ru, Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, подняла вопрос об апартаментах. Предполагается, что коррективы, которые могут внести в законы об апартаментах, вызовут не менее широкий резонанс, чем поправки в отношении хостелов.

Хованская напомнила, что апартаменты не являются жильем, и нужно с этим согласиться. Люди покупают их потому, что цены на апартаменты ниже цен на квартиры.

Депутат напомнила, что "дешевый сыр бывает в мышеловке". На сегодняшний день апартаменты стоят дешевле квартир, потому что на их строительство нужно меньше затрат со стороны девелоперов.

Это связано с тем, что у апарт-комплексов ниже требования по социальной инфраструктуре.

Однако, собственникам апартаментам приходится больше платить за услуги ЖКХ.

Также для владельцев апартаментов предусмотрены более высокие налоги, так как апартаменты сейчас считаются коммерческой недвижимостью.

Фото: Форум ProNovostroy