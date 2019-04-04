В пермскую поликлинику перед визитом Медведева завезли туалетную бумагу

Как сообщает сайт medpulse.ru, в пермской поликлинику начали подготовку к визиту важных гостей.
В пермской городской поликлинике №2 появилась туалетная бумага. По словам пациентов, "такого никогда не было". Но к визиту Д. Медведева ее завезли.
Пациенты сообщили, что раньше в поликлинике не было так чисто.
Дмитрий Медведев посетил пермскую поликлинику с рабочим визитом. Ему продемонстрировали медицинское учреждение, которое стало участником пилотного "Бережливая поликлиника" и регионального проекта "Новая поликлиника".
Сейчас здесь произвели ремонт регистратуры и зоны ожидания. К врачу можно записаться с помощью терминалов, которые находятся в холле поликлинике. Внедрены и другие технические решения.
Напомним, что что в РФ запускают проект "Бережливая поликлиника", который предполагает экономию времени и пациентов, и врачей. Благодаря новой системе пациенты смогут быстро без очередей попадать на консультацию к врачу, получать справки и рецепты. Важно, что теперь врачи будут меньше времени тратить на бумажную волокиту и максимум внимания уделять пациентам.
Фото: Juergen Hasenkop / Globallookpress. com
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