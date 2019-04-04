Сенегальцы увидели Калугу в клипе земляка

Рэп-музыкант из Сенегала презентовал свой новый клип. Артист Pul Art Bi снял видео на песню Red Zone в Калуге. Монтаж, постановка и все работы по пост-продакшн также проводились руками местных специалистов.

Создание ролика доверили местной студии. К производству подключили друзей и знакомых. Экономили буквально на всем. Танцевальные номера, например, поставила студентка местного училища, пишет DailyShow.

— Я придумала движения, мы с девочками их выучили и быстренько все сняли, — цитирует издание постановщика Елену Губареву.

Причина отказа от съемок в Москве кроется в высокой стоимости производства. Цены столицы оказались для сенегальца неподъемными, а вот в Калуге местные мастера с радостью взялись за работу. Результаты международной кооперации посмотрели уже более 3 000 зрителей.

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