Британский журнал 90-х The Face возвращается

В Англию возвращается культовый журнал из 90-х — не просто глянцевый журнал, а проект о самых интересных событиях в моде, туризме, бизнесе и жизни.

Уже создан собственный сайт, инстаграм, и скоро появится печатный журнал.



Как сообщает GreatLove, новые издатели, во главе с некоторыми бывшими членами издания, не желают повторять эстетику 90-х годов. Они собираются создавать своё, новоё, забыть о прошлом и затрагивать самые актуальные проблемы для сегодняшней молодежи.



В 80-е и 90-е журнал был очень нужным продуктом для своего времени, повлиявшим на творчество и профессиональный рост журналистов, и фотографов, и моделей.

Именно там начинали свою карьеру 15-летняя Кейт Мосс и юная Наоми Кемпбелл.

В 2004 Востребованный популярный журнал закрыли из-за финансовых проблем издателей.

Фото: jrnlst.ru

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