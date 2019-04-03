3 апреля День Кирилла Катаника

День Кирилла Катаника наступил 3 апреля по народному календарю. В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в I-II веках.
На Руси, как часто бывает, народ переиначил имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника - последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу, пишет Yoki.ru.
На Кирилла санки убирали в чулан или сарай - до следующей зимы они больше не пригодятся. Дети, конечно, в плач, поэтому приговаривали: "Реви - не реви, Катаник санки унес".
Зато появлялись новые забавы - например, забытая народная игра "в кувшинчик": один из играющих брал мяч и бил им о землю, приговаривая: "Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!". Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.
В этот день уже можно было переобуться в берестяные лапти. Впрочем, и валенки тоже были бы плохой защитой от холода и сырости - поэтому по избам вновь начинали ходить лихорадки-лихоманки (ОРВИ).
Лучшей защитой от болезней считалась печная зола и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала.
Впрочем, существовали и весьма странные способы излечения от лихорадки: какой кошмар - в некоторых регионах больным предлагалось целовать зад коровы и пить воду, в которой стирали белье.
Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.
Фото: planetanovosti.com
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