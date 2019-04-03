Чиновников Сургута переводят на школьное питание

С 1 июля обеды сотрудники администрации Сургута будет есть школьные обеды.
Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети.
Как он заявил, что принял решение, с 1 июля еду для работников Администрации будет готовить то же предприятие, которое отвечает за школьные обеды. Соответствующие указания уже даны, пишет Yoki.ru.
Глава города мотивирует свое решение тем, что это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Он сам регулярно питается в столовой, и желает знать, что едят школьники ежедневно.
Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу, — отметил градоначальник.
Активисты сургутской общественной организации "Большая семья" в своей группе в социальной сети создали альбом, в который родители выкладывают фотографии школьных обедов в разных образовательных учреждениях города.
Сделано это после того, как общественники посетили комбинат школьного питания и увидели несоответствие "показательных" фото с реальными школьными обедами.
Также Югре на основе лучших практик планируют создать закон о школьном питании.
Фото: ugra. kp.ru
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