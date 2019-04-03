Новое вагинальное кольцо предотвращает 97% беременностей

Новое вагинальное противозачаточное кольцо способно предотвратить 97 процентов незапланированных беременностей, сообщает Pora.ru. Его действие эффективно и сохраняется таковым на протяжении 12 месяцев. Об этом рассказали ученые из США.

Новый женский контрацептив не нуждается в ежемесячной смене, как ныне. Специалисты считают гораздо больший срок службы хорошим достижением в области производства противозачаточных средств.



Женщинам предоставлены различные средства и способы предохранения противозачаточных изобретений в виде спермицидов, внутриматочных спиралей, шеечных колпачков, уколов, пластырей, гормональных таблеток, имплантов, диафрагм и даже сережек, недавно созданными американскими разработчиками. Также применяются вазэктомия, операции по перевязке фаллопиевых труб, губки, женские и мужские презервативы и вагинальные кольца. Эффективность данных средств каждого из данных средств в среднем составляет 70-90 процентов. Наибольшей популярностью у женщин пользуются презервативы, что составляет 65 процентов. Эти средства предупреждения нежелательной беременности считаются комфортными, но не всегда надежными.

Современные женщины стараются выбирать контрацептивы длительного действия, поэтому многие идут на установку внутриматочных спиралей. Теперь к этим «долгоиграющим» противозачаточным средствам добавилось и новое вагинальное кольцо, гарантирующее эффективность на целый год.

Фото: Krasotka.ee - Postimees

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