Приоткрыты тайны самарских бункеров

Точное число самарских бункеров неизвестно, поскольку это засекреченная информация. Но у жителей и гостей Самары весьма популярны пешие экскурсии по городу.
В программу таких прогулок входит посещение необычных достопримечательностей, в том числе подземных сооружений.
Конечно же все, что находится под землей интерес и для местных диггеров — это движение возникло в Самаре в начале 90-х годов. По мнению некоторых краеведов под Самарой находится целая сеть бункеров и тоннелей, сооруженных в середине прошлого века сообщает Yoki.ru .
Самарцы скептически отнесятся к подземным сооружениям — как можно незаметно построить целый подземный город?
Однако в начале 90-х годов прошлого столетия был рассекречен спецобъект №1, известный сегодня как "Бункер Сталина". Благодаря открытым архивам выяснилось, что подземные сооружения разбросаны по всему городу.
В их числе прежде всего "Бункер Сталина". Кроме того, под площадью имени Куйбышева расположен спецобъект №2 — "Бункер Калинина". Он использовался как штаб ПВО, а Калинин в нем никогда не был. Общая длина его туннелей — 820 метров, с двух сторон есть входы в виде лабиринтов для гашения ударной волны.
Считается, что два знаковых сооружения связаны между собой подземным ходом, но подтверждения этому не найдены.
Также в районе театра оперы и балета, со стороны улицы Красноармейской, находится "бункер связи". Возвышающиеся над землей бетонные постройки — его вентиляционные шахты. Подземное сооружение располагается на глубине 18 метров, длина его туннелей — 185 метров. Вход в бункер — из подвала театра — закрыт для туристов.
Под домом на улице Садовой в районе Самарской площади есть бомбоубежище. Оказавшись там впервые, диггеры нашли архивные документы института "Гидропроект" и противогазы. Сколько всего под Самарской землей подобных сооружений — государственная тайна.
Фото: bigvill.ru
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