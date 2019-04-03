Борода влияет на отношение окружающих к ее владельцу

Как сообщает сайт medpulse.ru, мужчины с бородой и без бороды воспринимаются окружающими людьми по-разному. Например, мужчины с бородой кажутся более злыми, а мужчины без бороды часто воспринимаются добрыми.

Доктор Белинда Крейг из Университета Новой Англии провела эксперимент, в котором приняли участие 700 человек. Участники определяли эмоции по снимкам разных людей — с бородой и без нее. В результате эксперимента выяснилось, что у мужчин с бородой был усилен визуальный эффект от линии челюсти.

В связи с этим участникам эксперимент часто видели гнев в глазах бородатых мужчин. Параллельно с этим, также быстро определялась радость, чего нельзя было сказать о гладко выбритых мужчинах.

До этого проводилось исследование, показавшее, что людей с бородой считают более благонадежными. Также они лучше выглядят, так как борода защищает от солнца, и, следовательно, от повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами.

Фото: MedLinks.ru