Борода влияет на отношение окружающих к ее владельцу

Как сообщает сайт medpulse.ru, мужчины с бородой и без бороды воспринимаются окружающими людьми по-разному. Например, мужчины с бородой кажутся более злыми, а мужчины без бороды часто воспринимаются добрыми.
Доктор Белинда Крейг из Университета Новой Англии провела эксперимент, в котором приняли участие 700 человек. Участники определяли эмоции по снимкам разных людей — с бородой и без нее. В результате эксперимента выяснилось, что у мужчин с бородой был усилен визуальный эффект от линии челюсти.
В связи с этим участникам эксперимент часто видели гнев в глазах бородатых мужчин. Параллельно с этим, также быстро определялась радость, чего нельзя было сказать о гладко выбритых мужчинах.
До этого проводилось исследование, показавшее, что людей с бородой считают более благонадежными. Также они лучше выглядят, так как борода защищает от солнца, и, следовательно, от повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами.
Фото: MedLinks.ru
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