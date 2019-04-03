Смольный разрешил строить храм вместо поликлиники на проспекте Науки

Как сообщает сайт Repairshome.ru, 28 марта глава комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев согласовал строительство храма на проспекте Науки, там, где изначально планировалось строительство поликлиники.

Поликлинику строить не будут, на участке площадью 1470 квадратных метров будет построен храм.

Храм будет находиться западнее дома №4 по проспекту Науки. Ранее на этом месте собирались построить поликлинику, но город решил расторгнуть договор с компанией ООО "Радуга" по причине невыполнения обязательств в прошлом году.

Данный документ появился в банке электронных документов Смольного 1 апреля.

Заявку губернатору на то, чтобы возвести на этой территории храм, подал приход священномученика Серафима Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Согласно документу, организация расположена по адресу проспект Науки, 22/2, где находится храм Тихвинской иконы Божией матери, который в конце прошлого года освятил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Фото:spb.kp.ru