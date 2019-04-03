Житель Петербурга заплатит более 56 млн за перепланировку квартиры

Как сообщает сайт Repairshome.ru, в Петербурге на Каменноостровском проспекте из-за неудачной перепланировки квартиры обрушилась колонна и накренились стены. Все жители были эвакуированы.

Петроградский районный суд рассмотрел вопрос незаконной перепланировки, которая привела к тому, что обрушилось несколько квартир.

Владельца квартиры, занимавшегося перепланировкой, приговорили к ограничению свободы в течение двух лет. Он не сможет заниматься строительством и ремонтом зданий, что особенно тяжело для него, так как инициатор перепланировки дизайнер.

Сообщается, что сумма иска от гражданского агентства составляет 56 млн 65 тысяч 889 рублей 70 копеек. Но сумма скорее всего будет увеличена, так как суд признал правомерными иски жильцов других квартир, вынужденных из-за такого ремонта поселиться в маневренном фонде.

Дом №57 на Каменноостровском проспекте получил известность после того, как в июле 2017 года один из жильцов сделал перепланировку.

В квартиру пришли следователи. Оказалось, что собственник квартиры — дизайнер, он занимался капитальным ремонтом.

У него проект перепланировки, согласованный с городским комитетом по охране памятников, но из-за самовольно внесенных в проект изменений произошло обрушение.

Фото: Фонтанка.Ру

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