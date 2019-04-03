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В Австралии акула напала на рыбака

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  • сегодня в 15:37

В Австралии акула напала на рыбака

Около Большого Барьерного рифа на мужчину, который занимался подводной охотой, напала акула, рассказывает Poplawok.ru.

Рыбак пострадал от акулы в 50 километрах от острова Гамильтон в штате Квинсленд. Мужчина вышел в море на частном катере, и когда спустился под воду охотиться на рыбу, к нему неожиданно метнулась акула и укусила его за бедро.

Мужчина смог самостоятельно забраться обратно на катер и вызвал спасателей. Спасатели прилетели на вертолете и отвезли пострадавшего в больницу Маккая, где врачи провели экстренную операцию.

По сведениям издания, за последние полгода это уже не первый случай нападения акул на человека.

Австралия в этом отношении продолжает оставаться одним из самых опасных мест, при том, что, по оценкам экспертов, акулы стали нападать на людей гораздо реже, чем несколько лет назад.

В прошлом году в Австралии было отмечено 20 нападений акул. В этом страшном рейтинге Австралии отстает только от Соединенных штатов, где в 2018 году акулы нападали на людей 32 раза.

Фото: Капитал страны

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