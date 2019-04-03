В Австралии акула напала на рыбака

Около Большого Барьерного рифа на мужчину, который занимался подводной охотой, напала акула, рассказывает Poplawok.ru.
Рыбак пострадал от акулы в 50 километрах от острова Гамильтон в штате Квинсленд. Мужчина вышел в море на частном катере, и когда спустился под воду охотиться на рыбу, к нему неожиданно метнулась акула и укусила его за бедро.
Мужчина смог самостоятельно забраться обратно на катер и вызвал спасателей. Спасатели прилетели на вертолете и отвезли пострадавшего в больницу Маккая, где врачи провели экстренную операцию.
По сведениям издания, за последние полгода это уже не первый случай нападения акул на человека.
Австралия в этом отношении продолжает оставаться одним из самых опасных мест, при том, что, по оценкам экспертов, акулы стали нападать на людей гораздо реже, чем несколько лет назад.
В прошлом году в Австралии было отмечено 20 нападений акул. В этом страшном рейтинге Австралии отстает только от Соединенных штатов, где в 2018 году акулы нападали на людей 32 раза.
Фото: Капитал страны
Читайте также:
Сызранский рыбак спас куропатку от смерти
Таких карпов тайские рыбаки еще не видели
Американский рыбак поймал огромного сома
Европейский парламент проголосовал за отмену летнего времени с 2021 года
Европейский парламент поддержал предложения о прекращении перевода часов на час весной и осенью, и страны получат возможность не перестраиваться на летнее или зимнее время. Вероятно, Великобритания последует этому примеру, несмотря на свой скорый уход из ЕС.
Петиция об отмене Брексита в интернете набрала более 5 млн подписей
Петиция об отмене Brexit была подписана 5 000 000 человек всего за пять дней. Кампания по отмене статьи 50 - самая популярная онлайн-акция протеста в истории Около 2000 человек подписывают ее каждую минуту.
Новое вагинальное кольцо предотвращает 97% беременностей
Новое вагинальное противозачаточное кольцо способно предотвратить 97 процентов незапланированных беременностей, сообщает Pora.ru. Его действие эффективно и сохраняется таковым на протяжении 12 месяцев. Об этом рассказали ученые из США.
Энергетический напиток, вызывающий длительную эрекцию окончательно запрещен в Замбии
Напиток, описанный как "очень популярный" среди мужчин в Замбии, был снят с полок после того, как испытания показали, что он был напичкан высокими дозами цитрата силденафила.