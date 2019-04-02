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60 минут энергичной ходьбы в неделю спасут от инвалидности в старости

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  • сегодня в 19:47

60 минут энергичной ходьбы в неделю спасут от инвалидности в старости

Исследователи из США установили, что требуется выделить всего час для энергичной ходьбы в неделю, чтобы не заполучить инвалидность из-за остеоартроза в старости, пишет Pora.ru.

Простой способ избежать инвалидности открыт американскими учеными. Для этого достаточно хотя бы раз в день ходить в быстром темпе десять минут, а в течение недели на это уйдет чуть более часа. Итоги научного эксперимента показали, что вероятность развития инвалидности после 60 минут энергичной ходьбы в неделю снижался сразу на 85 процентов.

Исследователи из Балтимора провели эксперимент, в рамках которого наблюдали за физическими нагрузками полутора тысяч пожилых людей. Все испытуемые из-за остеоартрита страдали от боли и скованности в суставах нижних конечностей. Люди не относились по заболеванию к какой-либо группе инвалидности, исследователи хотели понять, какой вид физической нагрузки поспособствует ее недопущению.

Согласно результатам эксперимента, десять минут ежедневной энергичной ходьбы или одного часа в неделю вполне достаточно для того, чтобы улучшить состояние здоровья пожилых, страдающих от болезней суставов. Этой физической нагрузки хватает для выполнения некоторых видов ежедневных задач в старости. Например, переходить дорогу в том темпе и в тот промежуток времени, когда зеленый сигнал светофора меняется на красный.

Для тех, кто заинтересован в этой методике, ученые объяснили, как быстро надо ходить. Нужно представить ситуацию, что вы опаздываете куда-либо. Время ограничено, поэтому надо спешить на важную встречу, на автобус, поезд, собрание и прочее. Надо торопиться так, насколько это было бы важно в реальных условиях.

Фото: chrdk.ru

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