Свыше 1,2 миллиона россиян страдают глаукомой

Как сообщает Pora.ru, в России почти 1,3 миллиона пациентов имеют официально зарегистрированный диагноз "глаукома", кроме того, еще 500 тысяч человек пока не подозревают о наличии у них этого заболевания.

Поздняя диагностика — одна из серьезных проблем, связанных с этим заболеванием. Сегодня в России нет государственных программ, направленных на борьбу с болезнями органов зрения.

Раньше людям старше 40 лет полагалось раз в два года измерять внутриглазное давление. Эта мера давала возможность выявить глаукому на ранних стадиях и начать лечение, способное сохранить зрение. Поздняя стадия глаукомы ведет к слепоте.

В мире свыше 60 миллионов человек старше сорока лет сталкиваются с глаукомой, к 2020 году их количество, по прогнозам, уже достигнет 76 миллионов. Об этом говорит директор по научной работе "Новартис Фарма" в России Владимир Булатов. Эксперт подчеркивает, что до 80 процентов этих проблем можно предотвратить, если диагностировать заболевание на ранней стадии и начать применять адекватную терапию, замедляющую прогрессирование симптомов.

Люди, у кого наблюдаются дальнозоркость и близорукость средней или высокой степени, в семье есть родственники, страдающие от глаукомы, рискуют тоже приобрести эту патологию. А также те пациенты, у кого диагностирован сахарный диабет, аритмия, имеются проблемы с сосудами. Провокаторами развития глаукомы могут выступить аутоиммунные заболевания, проведенные операции на глазу и травмы.

Глаукома коварна тем, что изначально протекает бессимптомно. Чаще всего диагноз ставится на медосмотрах у офтальмолога или во время визита к врачу по другим поводам и жалобам на зрение.

Фото: MedAboutMe

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