Европейский парламент проголосовал за отмену летнего времени с 2021 года

Европейский парламент поддержал предложения о прекращении перевода часов на час весной и осенью, и страны получат возможность не перестраиваться на летнее или зимнее время. Вероятно, Великобритания последует этому примеру, несмотря на свой скорый уход из ЕС.
Страны ЕС, решившие сохранить летнее время, должны внести свои последние изменения в часы в последнее воскресенье марта 2021 года, а те, кто выбирает зимнее время, должны сделать свои последние изменения в последнее воскресенье октября 2021 года.
Как сообщает "Главтема.ру", из 4,6 миллиона жителей ЕС, которые отвечали на вопрос о переводе времени, 84% заявили, что выступают за отмену двухразового перехода.
Марита Ульвског, шведская депутат Европарламента, проводившая изменения в законодательстве, сказала: "Мы прислушиваемся к требованию граждан ЕС, которые считают, что такое двухразовое изменение времени наносит ущерб их здоровью. Исследования показали, что нет существенной экономии энергии за счет смены времени, поэтому нам необходимо заботиться о здоровье детей, пожилых и больных людей, чтобы потребовать отмены изменения времени." Но члены Европарламента и Комиссия подчеркивают, что государства должны координировать свой выбор, чтобы минимизировать риск экономического срыва из-за путаницы разных временных систем.
Фото: GETTY IMAGES
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