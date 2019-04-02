Энергетический напиток, вызывающий длительную эрекцию окончательно запрещен в Замбии

Red Bull может дать вам крылья, но энергетический напиток под названием Power Natural High Energy Drink SX дает людям гораздо большую выгоду. А именно, сильную эрекцию. Напиток, описанный как "очень популярный" среди мужчин в Замбии, был снят с полок после того, как испытания показали, что он был напичкан высокими дозами цитрата силденафила.

Силденафил известен большинству как виагра. Эта маленькая голубая таблетка значительно улучшает качество жизни мужчин, страдающих эректильной дисфункцией. Многие люди не знают, что силденафил также можно использовать для лечения легочной гипертонии, болезней сердца и высотной болезни. Важно отметить, что из-за его способа действия мужчины, которые принимают нитраты, не должны использовать силденафил.

Как сообщает "Главтема.ру", хотя эти энергетические напитки стали популярными среди людей, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что чрезмерное потребление "может представлять опасность для здоровья населения".

Natural Power Energy Drink SX продается в пластиковых бутылках по 500 мл, в основном в супермаркетах и барах. Замбия приостановила производство напитка до тех пор, пока не будут приняты меры по исправлению положения.

Фото: BBC.com

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