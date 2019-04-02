Психологи: человек может взбодриться даже от одного вида кофе

Как сообщает сайт medpulse.ru, известно, что многие люди начинают свое утро с чашечки кофе.
Канадские ученые утверждают, что для того, чтобы почувствовать себя бодрым, необязательно пить кофе. Они выяснили, что человек может взбодриться только от одного вида кофе. В этом случае активизируются зоны мозга, которые отвечают за бодрость и внимательность.
Ученые провели эксперимент, в котором принимали участие люди из разных стран: США, Европы, Японии и др. Участникам нужно было выполнить разные когнитивные задания.
Суть одного из заданий была в том, что нужно было разработать шуточную маркетинговую компанию для чая или кофе. Ученые провели оценку степени возбуждения участников.
В итоге они выяснили, что участники, занимавшиеся кофейной кампанией, мыслили более детально. Их идеи были более точны, когда они разрабатывали маркетинговую кампанию. Также они отметили, что у них было ощущение, что время пролетает быстрее по сравнению с теми участниками, смотрели на чай.
Ученые утверждают, что ассоциации с кофе работали быстрее у представителей западной культуры. Специалисты объясняют это тем, что образ делового человека, пьющего кофе на бегу, уже прочно вошел в массовое сознание людей.
Фото: Живая Планета
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