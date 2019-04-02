В Великобритании врачи перепутали рак с признаками полового созревания

Как сообщает сайт medpulse.ru, в Великобритании врачи перепутали рак у пациентки с признаками полового созревания.

Лили Бригс из города Брекон, Уэльс в 2013 году заметила, что у нее стало падать зрение. Ее стало беспокоить головокружение.

Девушка обратилась к врачу. Врач пришел к выводу, что данные симптомы вызваны гормональными изменениями, происходящими в организме во время полового созревания и назначил препараты.

Но после курса лечения, симптомы не исчезли. Спустя шесть месяцев 19-летняя пациентка прошла МРТ головного мозга, в результате которого выяснилось, что в структуре головного мозга есть отклонения. У девушки был неоперабельный рак мозга, так как опухоль расположена в труднодоступном месте.

Врачи заверили, что воспаление не представляет угрозу для жизни, если опухоль не растет. Лили сделали операцию по снятию давления на мозг и выписали домой. Медики сообщили, что девушка не нуждается в дополнительном лечении.

Весной 2017 года у Лили была обнаружена киста, ее удалили.

В настоящее время Лили тщательно следит за состоянием своего здоровья. Он говорит, что в ее мозге может образоваться нарост или киста, также рак может сталь более агрессивным. Лили регулярно наблюдается у врачей.

Девушка живет и радуется каждому дню.

Фото: DiscusNews.ru

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