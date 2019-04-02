Эксперты: хотите отдохнуть недорого в апреле － отправляйтесь в Эмираты

Эксперты аналитической службы АТОР провели мониторинг цен на пакетные туры с вылетом из Москвы в начале апреля этого года. Как выяснилось, наиболее бюджетный отдых будет в Объединенных Арабских Эмиратах.

В целом, пляжные туры на второй месяц весны стоят дешевле, если проводить сравнение с турами на конец марта. Аналитики анализировали турпакеты, в состав которых включены: авиаперелет туда и обратно на двоих взрослых, трансфер и медицинская страховка, а также размещение на период 10-11 ночей.

Подчеркивается, что самым дешевым отдых за границей получится в Объединенных Арабских Эмиратах. Путевку на период 10 дней на двоих с перелетом, трансфером и медицинской страховкой можно купить за 68 900 рублей. На втором месте рейтинга -Таиланд, здесь отдых обойдется в 71 000 рублей. В топ-3 наиболее дешевых для отдыха стран также попала Иордания — путевки в эту страну можно купить за 73 000 рублей, сообщает moneytimes.ru.

Четвертое место рейтинга эксперты отдали Вьетнаму (76 700 рублей), пятое — Индии (Гоа, 83 900 рублей). Также в десятку недорогих туров вошли Шри-Ланка (86 000 рублей), Китай (Хайнань, 86 500 рублей), Индонезия (Бали, 97 000 рублей), Израиль (97 000 рублей) и Мексика (112 000 рублей).

Несколько дороже обойдется путешествие на Кубу (117 700 рублей), в Доминикану (128 600 рублей) и на Мальдивы (153 000 рублей).

Фото: Viasun.ru

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