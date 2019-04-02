Эксперты: хотите отдохнуть недорого в апреле － отправляйтесь в Эмираты

Эксперты аналитической службы АТОР провели мониторинг цен на пакетные туры с вылетом из Москвы в начале апреля этого года. Как выяснилось, наиболее бюджетный отдых будет в Объединенных Арабских Эмиратах.
В целом, пляжные туры на второй месяц весны стоят дешевле, если проводить сравнение с турами на конец марта. Аналитики анализировали турпакеты, в состав которых включены: авиаперелет туда и обратно на двоих взрослых, трансфер и медицинская страховка, а также размещение на период 10-11 ночей.
Подчеркивается, что самым дешевым отдых за границей получится в Объединенных Арабских Эмиратах. Путевку на период 10 дней на двоих с перелетом, трансфером и медицинской страховкой можно купить за 68 900 рублей. На втором месте рейтинга -Таиланд, здесь отдых обойдется в 71 000 рублей. В топ-3 наиболее дешевых для отдыха стран также попала Иордания — путевки в эту страну можно купить за 73 000 рублей, сообщает moneytimes.ru.
Четвертое место рейтинга эксперты отдали Вьетнаму (76 700 рублей), пятое — Индии (Гоа, 83 900 рублей). Также в десятку недорогих туров вошли Шри-Ланка (86 000 рублей), Китай (Хайнань, 86 500 рублей), Индонезия (Бали, 97 000 рублей), Израиль (97 000 рублей) и Мексика (112 000 рублей).
Несколько дороже обойдется путешествие на Кубу (117 700 рублей), в Доминикану (128 600 рублей) и на Мальдивы (153 000 рублей).
Фото: Viasun.ru
Еще по теме:
Количество безработных в России продолжает расти － Минтруд
Эксперты: цены на авиабилеты будут только расти
Петиция об отмене Брексита в интернете набрала более 5 млн подписей
Петиция об отмене Brexit была подписана 5 000 000 человек всего за пять дней. Кампания по отмене статьи 50 - самая популярная онлайн-акция протеста в истории Около 2000 человек подписывают ее каждую минуту.
У граждан Финляндии паспорта одни из самых "мощных" в мире
Компания Henley & Partners представила свежий рейтинг паспортов, с которыми граждане разных стран могут свободно передвигаться передвигаться по миру.
В Петербурге поставили "Бременских музыкантов"
В культурной столице отметили Международный день театра. 27 марта состоялось много премьер. Главная музыкальная площадка города представила зрителю новый мюзикл. Основой для шоу стал советский мультфильм "Бременские музыканты".
60 минут энергичной ходьбы в неделю спасут от инвалидности в старости
Исследователи из США установили, что требуется выделить всего час для энергичной ходьбы в неделю, чтобы не заполучить инвалидность из-за остеоартроза в старости, пишет Pora.ru.