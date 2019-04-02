В Петербурге поставили "Бременских музыкантов"

В культурной столице отметили Международный день театра. 27 марта состоялось много премьер. Главная музыкальная площадка города представила зрителю новый мюзикл.
Основой для шоу стал советский мультфильм "Бременские музыканты". Как сообщает сетевое издание DailyShow, создатели мюзикла не решились радикально поменять оригинальное произведение. Знакомые с детства песни и графика останутся практически без изменений. Им только добавили современного звучания.
Режиссером мюзикла выступила лауреат высшей театральной премии города "Золотой софит" Наталья Индейкина. По замыслу постановщика, спектакль погрузит зрителя в атмосферу полюбившегося мультфильма. Эффект планируют достичь, используя многочисленные видеопроекции. По мнению автора, постановка будет интересна зрителям всех возрастов.
Фото: кадр из мультфильма
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