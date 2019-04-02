Компания Huawei представила поклонникам смартфоны P30 и P30 Pro

Компания Huawei провела официальную презентацию флагманских моделей смартфонов P30 и P30 Pro. Гаджеты на этот раз получили каплевидные вырезы, подэкранные сканеры отпечатков пальцев и топовый процессор Kirin 980. У старшей модели есть камера, обеспечивающая 50-кратный гибридный зум.

P30 идет с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем. Также у модели есть тройная основная камера на 40, 16 и 8 Мп, селфи-камера на 32 Мп и батарейка 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой. Помимо этого, смартфон получил 6 или 8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

Модель P30 выпустят с 6,47-дюймовым OLED-дисплеем, четверной главной камерой на 40, 20 и 8 Мп, а также модулем ToF (Time-of-Flight). Фронтальная камера у модели идет на 32 Мп, также у аппарата батарея повышенной емкости — 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой 40-ваттной зарядки и быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт. В модели 8 Гб ОЗУ и 256 Гб внутренней памяти, сообщает moneytimes.ru.

Обоими устройствами поддерживаются по две сим-карты, они работают на базе "операционки" Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Стоимость и конкретную дату выхода смартфонов в Huawei пока не озвучили.

Ранее сообщалось, что компания Apple на своей весенней презентации рассказала о нескольких новых сервисах.

Фото: GADGETPAGE

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