Федерация независимых профсоюзов предложила учитывать при оценке труда эмоционально-интеллектуальное напряжение работников.
В Министерстве труда и социальной защиты РФ обсуждают поправки к закону "О специальной оценке условий труда". По действующему Трудовому кодексу работник имеет право на денежную прибавку не менее 4 % оклада и дополнительные дни отдыха и сокращенную на четыре часа рабочую неделю в том случае, если условия труда признаются вредными или опасными для здоровья, пишет сайт GT.
Профсоюзные деятели считают, что вредными условиями труда следует признать не только вредные физические факторы, например, излучение, вибрацию или повышенный шум. Влияние на здоровье неудобного графика работы, а также интеллектуальных и эмоциональных нагрузок может быть не менее критическим.
В Федерации независимых профсоюзов России считают, что психоэмоциональные нагрузки год за годом накапливаются, вследствие чего отрицательно сказываются на здоровье работника и на производительности его труда. Такие нагрузки испытывают сотрудники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта и даже бухгалтеры. С последним не вполне согласны профессиональные психологи, они считают, что нагрузки во многом зависят от конкретного места работы, а не от профессии. То есть, в одной организации бухгалтер может испытывать постоянные психоэмоциональные перегрузки, тогда как в другой работа его будет размеренной и спокойной.
Психологи предлагают использовать при разработке новой методики оценки условий труда тесты для определения вероятности эмоционального выгорания и измерения интеллектуально-эмоциональной нагрузки.
Фото: Деловой Саратов
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