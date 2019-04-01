Эмоциональное выгорание: почему любимая работа превращается в не любимую

Количество пациентов с синдромом эмоционального и профессионального выгорания растет во всем мире. Психологи уже назвали это эпидемией.
В США прошел масштабный опрос, который показал, что около 62% работающих людей часто чувствуют себя опустошенными и лишенными сил. Схожая ситуация наблюдается и в других развитых странах. Одна из первых исследовательниц эмоционального выгорания, Кристина Маслач, определяет этот феномен как особое состояние, при котором человек эмоционально и физически истощен, утрачивает способность к сопереживанию, а также испытывает трудности с позитивным восприятием. Кроме психологических появляются и физиологические проявления неблагополучного состояния: нарушение сна, потеря аппетита, ослабление иммунной системы и сбои работы других систем организма, пишет сайт GT.
Профессиональное выгорание часто маскируется под отсутствие мотивации или просто усталость, от которой хорошо излечивает отпуск. Однако есть несколько существенных отличий. Выгорание — это комплексная проблема. Оно не возникает одномоментно, а накапливается со временем. Поначалу человек может испытывать прилив сил и энтузиазм, однако потом ресурсы организма заканчиваются. Это объясняется ограниченной пропускной способностью нервной системы. Мы не можем общаться, концентрировать свое внимание больше какого-то определенного времени. Кстати, знание собственных лимитов может служить отличным предохранителем для выгорания.
Фото: sitewomen.com
Читайте также:
Как не сгореть на рабочем месте
Эпидемия хронической усталости убивает людей в постелях и офисах
Петиция об отмене Брексита в интернете набрала более 5 млн подписей
Петиция об отмене Brexit была подписана 5 000 000 человек всего за пять дней. Кампания по отмене статьи 50 - самая популярная онлайн-акция протеста в истории Около 2000 человек подписывают ее каждую минуту.
У граждан Финляндии паспорта одни из самых "мощных" в мире
Компания Henley & Partners представила свежий рейтинг паспортов, с которыми граждане разных стран могут свободно передвигаться передвигаться по миру.
Многодетные семьи рассказали о сложностях при строительстве домов на участках
У многодетных семей Саратова появляются трудности, связанные с возведением частных домов на земельных участках, которые им выделили муниципалитеты.
Хрущев подписал постановление о строительстве канала за две форели
Журналисты сайта Vstrokax рассказали «Поплавку», как Никита Сергеевич Хрущев поймал форель в Севане и спас озеро от гибели.