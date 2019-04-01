Эмоциональное выгорание: почему любимая работа превращается в не любимую

Количество пациентов с синдромом эмоционального и профессионального выгорания растет во всем мире. Психологи уже назвали это эпидемией.

В США прошел масштабный опрос, который показал, что около 62% работающих людей часто чувствуют себя опустошенными и лишенными сил. Схожая ситуация наблюдается и в других развитых странах. Одна из первых исследовательниц эмоционального выгорания, Кристина Маслач, определяет этот феномен как особое состояние, при котором человек эмоционально и физически истощен, утрачивает способность к сопереживанию, а также испытывает трудности с позитивным восприятием. Кроме психологических появляются и физиологические проявления неблагополучного состояния: нарушение сна, потеря аппетита, ослабление иммунной системы и сбои работы других систем организма, пишет сайт GT.

Профессиональное выгорание часто маскируется под отсутствие мотивации или просто усталость, от которой хорошо излечивает отпуск. Однако есть несколько существенных отличий. Выгорание — это комплексная проблема. Оно не возникает одномоментно, а накапливается со временем. Поначалу человек может испытывать прилив сил и энтузиазм, однако потом ресурсы организма заканчиваются. Это объясняется ограниченной пропускной способностью нервной системы. Мы не можем общаться, концентрировать свое внимание больше какого-то определенного времени. Кстати, знание собственных лимитов может служить отличным предохранителем для выгорания.

Фото: sitewomen.com

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