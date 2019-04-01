Использование жидкого мыла в общественных местах опасно для здоровья

Как сообщает сайт medpulse.ru, жительниц Южный Каролины заболела опасной болезнью после помещения общественного туалета в одном из придорожных вокзалов, в котором она помыла руки жидким мылом.
Женщина прошла обследование, которое показало, что в ее крови опасная энтеробактерия Klebsiella oxytoca. Пациентка подцепила ее после мытья рук жидким мылом в общественном туалете.
Эпидемиологи начали проверку общественных туалетов в Южной Каролине и других штатах. В результате они выяснили, что дозаторы жидкого мыла являются источником огромного числа бактерий, число которых возрастает, как только новый посетитель прикасается к ним грязными руками.
Их коллеги из Индии и Франции проверили сушилки в общественных туалетах и выяснили, что опасные для здоровья бактерии оседают на стенках воздуховода, где они размножаются и вместе со струей воздуха попадают на руки человека, который ею пользуется.
Фото: wLOOKS
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