Медведев отправил рыбаков в кругосветную экспедицию

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отправке в кругосветную экспедицию трех учебно-парусных судов Росрыболовства.
Как рассказывает Poplawok.ru, вокруг света отправятся парусники "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн". Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым.
Суда выйдут в море отдельно и дважды встретятся в Атлантике. Первая встреча произойдет между Кейптауном (ЮАР) и Ушуайяном (Аргентина). Вторая состоится в районе Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.
Из трех парусников не один не бросит якорь около Антарктиды, но ближе всех к южному материку подойдет "Паллада".
Российские суда пройдут через порты, открытые 200 лет назад русскими мореплавателями. В программе экспедиции фотовыставки и встречи с местными жителями, которых наши моряки познакомят с Россией.
Фото: russkiymir.ru
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