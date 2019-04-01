Многодетные семьи рассказали о сложностях при строительстве домов на участках

Как сообщает сайт Repairshome.ru, многодетные семьи Саратова столкнулись со сложностями при строительство домов на участках земли, которые они получили от муниципалитетов. Во время заседания дискуссионной площадки "Благополучие человека" реготделения партии "Единая Россия" многодетные семьи поделились сложностями, с которыми они столкнулись.

Дмитрий Кудинов, депутат Саратовской городской думы встретился с многодетными семьями. При встрече они поделились с депутатом проблемами, которые возникли у них при возведении домов. Всего было выдано 3000 участков.

Депутат поинтересовался, почему не идет активное строительство домов.

Евгения Нечаева, многодетная мать, рассказала, что их семье дали землю в районе Молочки. Но сначала им дали землю в овраге, потом у Перинатального центра. Однако, тут не было коммуникаций. Подведение коммуникаций стоит 1,6 млн рублей, а сама земля стоит 800 тысяч.

Мать троих детей Екатерина Шаталина пожаловалась на то, что их семья не может стать участником программы "Семейная ипотека", так как по условиям программы в ней могут принимать участие только семьи, в которых дети родились до 2018 года. А в семье Шаталиной младший ребенок родился в 2016 году.

В Минстрое им сказали, что они имеют право только на землю. А земельные участки выделяются обычно со Заводского. Жительница пожаловалась, что их семья хотела бы участвовать, но им далеко туда ездить.

Депутат Госдумы Николай Панков сообщил, что для обсуждения данных вопросов нужно провести встречу с участием представителей районов области.

Фото: Business-class.su

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