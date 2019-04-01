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Хрущев подписал постановление о строительстве канала за две форели

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  • сегодня в 18:28

Хрущев подписал постановление о строительстве канала за две форели

Журналисты сайта Vstrokax рассказали "Поплавку", как Никита Сергеевич Хрущев поймал форель в Севане и спас озеро от гибели.

Дело было во время визита Генсека в Ереван. Как рассказывает Poplawok.ru, там планировали построить туннель для переброски воды из реки Арпа в озеро Севан, которое без этого проекта могло пересохнуть.

Руководство республики прожужжало генеральному секретарю все уши, рассказывая о необходимости строительства туннеля. В качестве аргумента, Хрущеву сказали, что в Севане водится форель и она может погибнуть.

Хрущев скептически отнесся к тому, что в Севане есть форель, но ему сказали, что ее сегодня подавали на обед.

"Откуда я знаю, чья это форель? Может вы ее из Америки привезли. Дайте мне удочку, если поймаю форель, подпишу проект. Я рыбак заядлый. Еще пацаном был, вот таких щук ловил!", — сказал Хрущев.

Ему нашли удочку, он сидел на берегу битый час, а форель как на зло не клевала. Тогда секретарь райкома послал в воду аквалангиста и тот прицепил на крючок Генсеку двух крупных форелей.

Трофеи Хрущева приготовили на ужин. Вместе с форелью ему подали проект постановления о строительстве туннеля, и он его тут же подписал.

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