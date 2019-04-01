В США 40-летняя женщина перенесла инсульт во время занятий йогой

Как сообщает сайт medpulse.ru, у американки в ходе занятий йогой произошел разрыв кровеносного сосуда на шее, что вызвало инсульт.

Ребекка Ли ведет свой блог о йоге. Выполняя стойку на руках с опорой на голову, она делала видеозапись нового видеоурока. Внезапно Ребекка ощутил сильную головную боль. Потом она заметила, что у нее упало зрение. Тогда она не обратила на это внимание, решив, что это дает о себе знать грыжа межпозвоночных дисков.

Через два дня женщина уже забила тревогу, так как ей стало намного хуже. Врачи выяснили, что во время стойки на голове у нее произошел инсульт из-да разрыва сонной артерии. Курс лечения Ребекки длился 1,5 месяца. Пока она находилась в клинике, ее беспокоили мигрени. Кроме того, она не могла встать без помощи посторонних.

Инсульт серьезно отразился на здоровье женщины. Она не может разговаривать более двух минут, у нее бывают провалы памяти, беспокоят сильные головные боли.

Кроме того, у нее в сонной артеррии образовался аневризм, разрыв которого может закончиться очень печально.

Но женщина не отказалась от занятий йогой. Теперь она делает только простые и безопасные упражнения.

В начале 2019 году в процессе занятий йогой пострадал телеведущий популярной программы Николай Дроздов. У него был перелом ребер, ключицы и позвонка. В середине февраля ведущего выписали из больницы.

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