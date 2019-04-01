За благосостояние отвечают 24 гена

Биологи и генетики из Великобритании обнаружили гены, отвечающие за благосостояние. Масштабное исследование, в котором участвовали 286 тысяч добровольцев, обнаружило особенные гены, отвечающие за предрасположенность к благосостоянию.

По самому распространенному мнению, богатство достается в результате упорного труда или особенного везения. Наследство также считается надежным способом поправить свои финансовые дела. Исследование британских ученых разрушило этот стереотип.

Ученые обнаружили 24 гена, которые оказывают воздействие на иммунную систему, интеллектуальные способности, а также на здоровье мышечных тканей и сердца. Исследователи считают, что именно эти 24 гена играют важную роль в достижении благосостояния, пишет сайт GT.

Часть генов связана с интеллектом, полагают авторы исследования, а другая — задает особенности физиологии и психологии. Некоторые из генов богачей относятся к наследственным, но есть и приобретенные. Также ученые выявили, что богатые люди обязаны наследственности развитым интеллектом, хорошим физическим и психическим здоровьем, а также потенциально долгой жизнью. Кроме того, гены богачей обуславливают высокую продуктивность. В ходе исследования ученые сделали одно неожиданное открытие: у обеспеченных людей меньше потомства.

Хорошая новость в том, что часть генов, отвечающих за благосостояние, не врожденные, а приобретенные в течение жизни. Однако не все люди верят в себя и используют свой потенциал, сожалеют исследователи.

Фото: LiveJournal

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