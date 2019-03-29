Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2019 : 64,8012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2019 : 72,8884

Студентка с диагнозом "Спящая красавица" может спать неделями

  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
http://img.newsinfo.ru/article/9/2/3/8923.jpeg
  • вчера в 20:13

Студентка с диагнозом "Спящая красавица" может спать неделями

21-летняя Рода Родригес-Диас страдает "синдромом спящей красавицы", который в худшем случае заставляет ее спать до трех недель, просыпаясь в трансовом сне, чтобы поесть, попить и сходитьв туалет. Она рассказала, что обычно перекусывает нездоровой пищей, когда просыпается и часто прибавляет в весе. Состояние стало настолько плохим, что однажды ее выгнали из университета за то, что она проспала экзамены, но ей дали второй шанс.

В детстве у Роды была диагностирована гипернсомния , характеризующаяся усталостью, и она изо всех сил пыталась справиться с жизнью в школе, пишет Главная тема. Она засыпала на занятиях и ей было трудно заниматься спортом из-за ее постоянной усталости. Будучи взрослой, она говорит, что часто находится в депрессии, поскольку она много пропускает и борется с социальной изоляцией.

Впрочем, Рода научилась лучше управлять своим состоянием. Живя одна, она справляется со своими симптомами самостоятельно, и врачи довольны результатами. Она стремится перейти к следующей главе своей жизни, зная теперь, что люди с синдромом Клейна-Левина часто вырастают из него в конце концов.

Фото: Fox News

Читайте также:

Герой постера "против наркотиков" почти погиб из-за …наркотиков

Англичанка лишилась волос, отказавшись от мяса

Ученые доказали, что подростки, которые не игнорируют завтрак, более счастливы

Человек случайно ранил себя после того, как бросил пистолет в таракана

Мир

Image

Петиция об отмене Брексита в интернете набрала более 5 млн подписей

Петиция об отмене Brexit была подписана 5 000 000 человек всего за пять дней. Кампания по отмене статьи 50 - самая популярная онлайн-акция протеста в истории Около 2000 человек подписывают ее каждую минуту.

Читать полностью
Image

У граждан Финляндии паспорта одни из самых "мощных" в мире

Компания Henley & Partners представила свежий рейтинг паспортов, с которыми граждане разных стран могут свободно передвигаться передвигаться по миру.

Читать полностью

Общество

Image

Врачи рассказали о последствиях при неправильном питании во время беременности

Женщинам, которые во время беременности в большом количестве употребляют жирные и сладкие продукты, следует помнить, что их употребление может привести к развитию у плода сердечных заболеваний.

Читать полностью
Image

Врачи: посещение игровых комнат в ТЦ может быть опасно

Игровые комнаты в торговых центрах, в которых есть бассейны с пластиковыми шарами, могут быть источником опасных бактерий.

Читать полностью

Новости