21-летняя Рода Родригес-Диас страдает "синдромом спящей красавицы", который в худшем случае заставляет ее спать до трех недель, просыпаясь в трансовом сне, чтобы поесть, попить и сходитьв туалет. Она рассказала, что обычно перекусывает нездоровой пищей, когда просыпается и часто прибавляет в весе. Состояние стало настолько плохим, что однажды ее выгнали из университета за то, что она проспала экзамены, но ей дали второй шанс.

В детстве у Роды была диагностирована гипернсомния , характеризующаяся усталостью, и она изо всех сил пыталась справиться с жизнью в школе, пишет Главная тема. Она засыпала на занятиях и ей было трудно заниматься спортом из-за ее постоянной усталости. Будучи взрослой, она говорит, что часто находится в депрессии, поскольку она много пропускает и борется с социальной изоляцией.

Впрочем, Рода научилась лучше управлять своим состоянием. Живя одна, она справляется со своими симптомами самостоятельно, и врачи довольны результатами. Она стремится перейти к следующей главе своей жизни, зная теперь, что люди с синдромом Клейна-Левина часто вырастают из него в конце концов.

Фото: Fox News

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