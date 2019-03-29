У граждан Финляндии паспорта одни из самых "мощных" в мире

Компания Henley & Partners представила свежий рейтинг паспортов, с которыми граждане разных стран могут свободно передвигаться передвигаться по миру.

Самые "мощные" паспорта - азиатские: граждане Сингапура, Японии и Южной Кореи могут посещать без визы 189 стран. Дальше идут обладатели немецкого паспорта, которые имеют возможность без ограничений посетить 188 государств, сообщает Yoki.ru.

Финляндия делит третье место с Данией, Италией, Францией и Швецией - их гражданам не нужна виза при поездках в 187 стран мира.

Россия за последние три месяца поднялась на одну позицию, до 47 строчки, хотя ранее россиянам не требовалась виза в 119 стран, а сейчас - в 118 .

Согласно методологии рейтинга, электронная виза все же считается барьером, в отличие от визы, которая ставится по прибытии, а именно в пользу электронной поменял свои правила Оман.

С 2018 года позиция России не изменилась. Наименьшей свободой в передвижении по миру обладают граждане Ирака и Афганистана - без визы им разрешён въезд лишь в 30 стран.

Фото: internationalwealth.info

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