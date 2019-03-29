Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2019 : 64,8012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2019 : 72,8884

У граждан Финляндии паспорта одни из самых "мощных" в мире

  1. Главная
  2. Мир
http://img.newsinfo.ru/article/9/2/0/8920.jpeg
  • сегодня в 18:28

У граждан Финляндии паспорта одни из самых "мощных" в мире

Компания Henley & Partners представила свежий рейтинг паспортов, с которыми граждане разных стран могут свободно передвигаться передвигаться по миру.

Самые "мощные" паспорта - азиатские: граждане Сингапура, Японии и Южной Кореи могут посещать без визы 189 стран. Дальше идут обладатели немецкого паспорта, которые имеют возможность без ограничений посетить 188 государств, сообщает Yoki.ru.

Финляндия делит третье место с Данией, Италией, Францией и Швецией - их гражданам не нужна виза при поездках в 187 стран мира.

Россия за последние три месяца поднялась на одну позицию, до 47 строчки, хотя ранее россиянам не требовалась виза в 119 стран, а сейчас - в 118 .

Согласно методологии рейтинга, электронная виза все же считается барьером, в отличие от визы, которая ставится по прибытии, а именно в пользу электронной поменял свои правила Оман.

С 2018 года позиция России не изменилась. Наименьшей свободой в передвижении по миру обладают граждане Ирака и Афганистана - без визы им разрешён въезд лишь в 30 стран.

Фото: internationalwealth.info

Читайте также:

Россияне могут ездить в Аргентину без виз

Без виз и без вранья

Шенгенский козырь в рукаве Евросоюза

Мир

Image

В Китае родились близнецы от двух отцов

В китайском городе Сямынь женщина родила сыновей-двойняшек. Столь светлое событие немного омрачил тот факт, что у мальчиков оказались разные отцы.

Читать полностью
Image

13-летний подросток из США поймал огромного сома

Некто Брайден Роджерс из Техаса, которому всего 13 лет установил рекорд штата среди подростков, поймав сома весом 30,4 килограмма, рассказывает Poplawok.ru.

Читать полностью

Общество

Image

Врачи: посещение игровых комнат в ТЦ может быть опасно

Игровые комнаты в торговых центрах, в которых есть бассейны с пластиковыми шарами, могут быть источником опасных бактерий.

Читать полностью
Image

Римма Чиркина рассказала об особенностях российского буллинга

Заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Римма Чиркина рассказала об особенностях буллинга в российских школах.

Читать полностью

Новости