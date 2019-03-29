В Петербурге туристов встретят хостелы по европейским стандартам

Как сообщает сайт Repairshome.ru, туристам Петербурга необходимо временное жилье, где они могли бы остановиться. Обычно им нужны недорогие варианты, а стоимость жилья в крупных городах может быть высокой. Поэтому туристы предпочитают останавливаться в мини-гостиницах или дешевых отелях.

Так как после вступления нового закона большая часть хостелов скорее всего закроется, то было принято решение предоставить предпринимателям городские помещения по льготным арендным ставкам без проведения торгов. Инициатором данного предложения стал Евгений Панкевич, председатель комитета по развитию туризма.

В 2019 году в Петербурге откроется 15 хостелов в нежилых помещениях с отдельным входом. Постояльцы будут проживать в условиях, соответствующих европейским стандартам качества.

Европейским хостел — это небольшие комнаты, в которых могут разместиться два и более человек в помещении, в котором есть условиях для приготовления пищи, санузел и гостиная комната.

Теперь и в Петербурге туристы из других стран, и российские туристы смогут разместиться в городе в отличных условиях за невысокую плату, что благоприятно скажется на развитии туризма.

Фото: hotelspb.ru

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