Врачи рассказали о последствиях при неправильном питании во время беременности

Как сообщает сайт medpulse.ru, специалисты пришли к выводу, что беременным женщинам не стоит употреблять в пищу жирные и сладкие продукты. Это связано в тем, что употребление такой пищи может стать причиной к развитию сердечных заболеваний у будущего ребенка.
Ученые провели эксперимент с грызунами. У мышей, чьи матери неправильно питались во время беременности, было слабое сердце.
Стоит отметить, что проблемы со здоровьем передавались и следующим поколениям, даже в том случае, когда у потомства не было проблем с весом и он правильно питалось.
Специалистам из Медицинской школы Университета Вашингтона удалось выяснить, что у большинства мышат было ожирение и увеличенный желудок сердца.
У людей подобное отклонение может привести к развитию сердечной недостаточности.
Также нужно отметить, что у потомства мужского пола в результате спаривания с самками мышей, которые правильно питались, все равно рождалось больное потомство.
Специалисты выявили патологические изменения в митохондриях клеток сердца — их "энергетических станциях".
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