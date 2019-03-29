Врачи: посещение игровых комнат в ТЦ может быть опасно

Как сообщает сайт medpulse.ru, специалисты выяснили, какие опасности таятся в игровых комнатах в торговых центрах. Специалисты из Университета Северной Джорджии выяснили, что игровые комнаты с бассейнами с шарами являются источником опасных бактерий.
Эти бактерии могут привести к сепсису, менингиту и пневмонии. Высокая концентрация бактерий связана с тем, что в игровых зонах не часто делают уборку.
Специалисты выяснили, что в бассейнах с шарами часто можно найти следы грязи, рвоты, кала и мочи.
Спустя несколько недель, патогены аккумулируются. Таким образом возрастает риск заражения инфекцией. Особенно высок риск, когда на поверхности кожи есть порезы или слабый иммунитет.
На основании собранных данных можно сказать, что на пластиковых поверхностях было обнаружено более 20 видов бактерий, из них 8 — патогенные.
Среди бактерий специалисты обнаружили: Enterococcus faecalis - приводит в воспалению оболочки сердца, сепсису, инфекции мочевыводящих путей и менингиту, Staphylococcus hominis — вызывает инфекции крови, Acinetobacter lwofii - вызывает сепсис, пневмонию, менингит, воспаление мочевыводящих путей и кожные инфекции.
Фото: health.omskinform.ru
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