Петиция об отмене Brexit была подписана 5 000 000 человек всего за пять дней. Кампания по отмене статьи 50 — самая популярная онлайн-акция протеста в истории, пишет Главная тема. Около 2000 человек подписывают ее каждую минуту. Все парламентские петиции требуют 100 000 подписей для их обсуждения в Палате общин — данное требование было достигнуто всего за несколько часов на этой неделе.
Инициатор петиции — преподавательница колледжа Маргарет Георджиаду. "Если оно достигнет 17,4 миллиона, я уверена, что будет очень четкое основание для принятия мер", — написала она в Твиттере.
Однако власти не спешат воспринимать петицию всерьез. Андреа Лидсом ранее заявляла, что петиция не будет эффективной, потому что собирать ее нужно было три года назад. Не в восторге и премьер-министр Тереза Мэй. Она считает, что если правительство пойдет на поводу, то, напротив, утратит доверие общества.
Фото: GETTY IMAGES
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